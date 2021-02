Façana de l'Ajuntament de Sant Cugat. Façana de l'Ajuntament de Sant Cugat.

Assessorament per a entitats sense ànim de lucre a Sant Cugat

17.02.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha posat en marxa un nou servei d'assessorament per a entitats sense ànim de lucre. Es tracta d'entitats que treballen en àmbits diversos, com serveis socials, sanitaris, atenció i suport a les famílies, associacionisme educatiu, cultura, oci i lleure, esport, defensa dels drets humans, voluntariat internacional, defensa del medi ambient, gent gran, joventut o protecció dels animals. Les entitats, segons el consistori, "rebran suport sobre diferents aspectes jurídics, econòmics o laborals així com de fiscalitat, entre d'altres". L'àmbit de Ciutadania de l'Ajuntament ha decidit donar resposta a una necessitat detectada...