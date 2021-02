Les activitats del programa #JoReparo són gratuïtes. Les activitats del programa #JoReparo són gratuïtes.

Castellbisbal

El programa #JoReparo reprèn l'agenda d'activitats

15.02.2021 | 21:25

Tallers per aprendre a reduir els residus i a reaprofitar-los d'una forma creativa. És una de les propostes que s'ofereixen sota el programa d'activitats anual #JoReparo, que el Punt Verd de Castellbisbal ha tornat a posar en marxa. Ja divendres va organitzar-se un taller per conèixer les propietats terapèutiques de les plantes i al març n'hi haurà un altre per aprendre a fer un bon manteniment de l'ordinador. El mes vinent també es posarà en marxa el servei d'assessorament per a l'autoreparació. Es tracta d'una iniciativa que es duu a terme un cop al mes i que consisteix que una persona especialista en reparació ajudi a fer arranjaments tèxtils o a arreglar...