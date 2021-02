El PSC guanya en vots a Catalunya però empata amb ERC en escons

Laura Massallé

14.02.2021 | 23:16

El PSC ha guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya. Amb un escrutini del 99,62%, els socialistes aconsegueixen un 23,01% del total de vots, però empaten a 33 escons amb ERC, que obté un 21,31% dels suports. Els segueix de prop Junts per Catalunya, amb 32 diputats i un 20,07% dels vots. Les enquestes ja ho deien: hi hauria un frec a frec per la victòria entre aquestes tres forces.

Vox entra per primer cop al Parlament i ho fa com a quarta força, amb 11 diputats, per davant de la CUP, amb 9, i d'En Comú Podem, que n'aconsegueix 8. Ciutadans, que va guanyar les eleccions del 2017, perd 30 diputats i es queda amb 6, i el PP amb 3. El PDeCAT no aconsegueix representació a la Cambra.

L'independentisme supera el 50% dels vots

Els partidaris de la independència sumen 74 escons, superant la majoria absoluta de 68 diputats i els resultats de 2017 (70 escons), i sobrepassen el 50% dels vots, aconseguint un 51% i escaig.

Aquestes eleccions deixen uns resultats força diferents als del 2017, amb un Parlament molt fragmentat, però una correlació de forces parlamentàries relativament semblant a la de l'anterior convocatòria, celebrada després del referèndum de l'1-O, la DUI i l'aplicació de l'article 155. Aleshores Ciutadans va guanyar els comicis amb un 25,35% dels vots i 36 diputats, però la suma d'escons (70) dels partits independentistes va superar la majoria absoluta del Parlament. I després dels intents fallits d'alguns per investir primer Carles Puigdemont i més tard Jordi Sànchez i Jordi Turull, Quim Torra es va convertir en president de la Generalitat a mitjans de maig de 2018 gràcies als vots a favor de JxCat i ERC i l'abstenció de la CUP.

Ara també caldran pactes i, com el 2017, pot ser que qui acabi governant no sigui el guanyador de les eleccions. Tant el líder del PSC, Salvador Illa, com el d'ERC, Pere Aragonès, han anunciat aquesta nit que es presentaran a la investidura.