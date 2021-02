Els sobres amb papereta en blanc seran considerats vots nuls

Efe

14.02.2021 | 17:01

La Junta Electoral Central (JEC) ha recordat aquest diumenge que els sobres dipositats a les urnes que continguin paperetes en blanc han de comptabilitzar-se com a nuls, ja que la llei estableix que els vots en blanc són aquells que no contenen cap tipus de papereta.

En una resolució dictada aquest 14-F, la JEC respon així a la sol·licitud del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat que es considerin vàlids els vots emesos en paperetes en blanc que s'han inclòs en els enviaments realitzats als ciutadans per la Generalitat per a les eleccions al Parlament, al costat de les paperetes de les candidatures que es presenten.

La JEC rebutja aquesta possibilitat en recordar que la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) estableix que "es considera vot en blanc, però vàlid, el sobre que no contingui papereta". Afegeix, a més, que "ha reiterat en diferents ocasions que el vot en blanc s'expressa de la manera prevista en l'article 96.5 de la LOREG, el qual considera com a tal el sobre que no contingui papereta, no preveient-se la confecció de paperetes en blanc".