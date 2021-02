La iniciativa pretén fer costat al petit comerç, un dels sectors més afectats per la pandèmia. La iniciativa pretén fer costat al petit comerç, un dels sectors més afectats per la pandèmia.

Castellbisbal agilitza l'ajuda als comerços per la Covid-19

Redacció

12.02.2021 | 21:37

Els petit comerç ha estat un dels sectors més afectats per les restriccions de la Covid-19. Per tal de donar suport el sector, el ple municipal de Castellbisbal ha aprovat unes noves bases reguladores destinades a agilitzar la concessió de subvencions per als comerços i els serveis locals afectats per la perllongada situació de pandèmia. La principal característica de les citades bases és que són generalistes que, i segons indiquen des del Consistori, "ofereixen una gran flexibilitat a l'hora de dur a terme les futures convocatòries d'ajuts". En aquest sentit, la regidora de Comerç de Castellbisbal, Gemma Margarit, explica que les noves bases permeten...