Matadepera

Pla per reduir l'erosió del parc de Sant Llorenç

Redacció

11.02.2021 | 21:43

El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha posat en marxa un pla de seguiment per reduir l'erosió del sòl, causat per la freqüentació de zones com el camí dels Monjos i el camí del Montcau, juntament amb les pluges torrencials. Així es desprèn d'un estudi de l'erosió actual als camins dins del parc. Gràcies a aquest treball de l'ambientòleg i investigador del CSIC Guim Ursul, el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac disposa de dades per iniciar un pla de seguiment de l'afectació en el sòl i poder-hi actuar. Per a aquest estudi s'han analitzat 16 itineraris, amb una longitud total de 21,53 quilòmetres, que...