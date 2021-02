La zona de les plataformes de la B-40 a Viladecavalls. La zona de les plataformes de la B-40 a Viladecavalls.

Viladecavalls

Exigeixen l'arranjament de l'espai adjacent a la B-40

11.02.2021 | 21:43

L'alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, va mantenir dimarts una reunió telemàtica amb el cap de Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya, Vicente Vilanova, per a consultar l'estat i l'evolució del projecte de la B-40 i s'ha reclamat i exigit l'execució de l'arranjament de la zona adjacent de les plataformes del Quart Cinturó, zona annexa al túnel de Can Trias. L'Ajuntament de Viladecavalls continua insistint i treballant per aconseguir que el Ministeri de Foment enllesteixi les obres del Quart Cinturó i, en concret, doni resposta a la necessitat "inajornable" d'adequar l'espai adjacent al carrer Pintor Greco. Es va acordar celebrar una reunió en els...