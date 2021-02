Vacarisses instal·larà noves càmeres a la via pública

10.02.2021 | 21:05

La darrera Junta de Govern de l'Ajuntament de Vacarisses va aprovar la contratació de sis noves càmeres de vigilància per controlar totes les entrades i sortides del municipi. Dos dels dispositius -segons informa la web del consistori- s'ubicaran a la segona entrada de Can Serra, mentre que la resta es distribuirà per La Creu, El Ventanyol, la Colònia Gall i el nucli (a la sortida per la ctra. de la Bauma).

Amb aquesta actuació, quedarà pràcticament cobert tot el perímetre del terme municipal de Vacarisses. Tot i això, els pressupostos del 2021 inclouen una partida de 15 mil euros per instal·lar tres càmeres més.