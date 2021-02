El cafè, d'orígens diversos, es ven mòlt o en gra. El cafè, d'orígens diversos, es ven mòlt o en gra.

Matadepera

Creen un cafè per a esportistes

10.02.2021 | 21:05

Els joves matadeperencs Xavier Carmona i Esther Masdefiol han creat una nova marca de cafè pensada especialment per als esportistes. L'han batejada com a "Wattios Coffee", un cafè que a diferència dels comercials no conté additius ni conservants ni tampoc sucres. Els dos emprenedors mateixos s'encarreguen de torrar-lo d'una forma artesanal. De fet, el cafè per a esportistes (ells ho són) compta amb propietats ergonòmiques, és a dir, que ajuda a augmentar el rendiment físic. L'empresa Wattios Coffee es va crear ara fa un any. Els grans que comercialitzen tenen orígens diversos (Brasil, Etiòpia, Colòmbia i l'Índia). El cafè, en gra...