L'Idescat preveu un creixement progressiu en el nombre d'habitatges formats per una sola persona. L'Idescat preveu un creixement progressiu en el nombre d'habitatges formats per una sola persona.

El Vallès Occidental tindrà 406 mil llars l'any 2033

Redacció

09.02.2021 | 21:12

El nombre d'habitatges anirà en augment en les pròximes dècades a Catalunya, i el Vallès Occidental no en serà una excepció. En concret, la comarca tindrà 406 mil llars l'any 2033, per les 354 mil que hi havia ara fa tres anys, el 2018. Aquestes són les estimacions, en l'escenari més baix, que va publicar dilluns l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). En la projecció més elevada, la xifra de llars a la comarca arribarà a 435 mil; i, en el mitjà, a 420 mil. Al conjunt de Catalunya, el nombre d'habitatges seguirà en augment fins a assolir els 3,72 milions l'any 2048, la qual cosa significa unes 694 mil llars més que el...