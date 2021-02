Matadepera canvia pals elèctrics de creosota per altres sostenibles Jaume Valldeperas / Matadepera.cat Matadepera canvia pals elèctrics de creosota per altres sostenibles

Matadepera canvia pals elèctrics de creosota per altres sostenibles

09.02.2021 | 21:12

Substituir els pals elèctrics de diverses zones de l'entorn natural de Matadepera per altres que siguin més respectuosos amb el medi ambient. És un dels objectius dels treballs que des de dilluns passat duu a terme la companyia Endesa i que se centren en canviar els suports actuals, que són de fusta tractada amb creosota, per altres que a més no comportin cap tipus de risc per a la salut. Tot i que els pals elèctrics de fusta tractada amb creosota estan permesos per la legislació vigent, les companyies elèctriques es troben en procés de retirar-los donat que aquest és un producte que pot resultar potencialment cancerigen. Més duradaEn concret, Endesa substitueix...