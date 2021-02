Detingut un menor per robar amb intimidació Detingut un menor per robar amb intimidació

09.02.2021 | 21:12

Un noi menor d'edat va ser detingut dissabte passat a Sant Cugat del Vallès per agents dels Mossos d'Esquadra per haver robar amb violència i intimidació quatre joves al barri de Mira-sol de la localitat. Els fets van succeir pels volts de les 7.30 de la tarda, quan els agents van saber que s'estaven produint aldarulls a la plaça d'Ausiàs March del municipi. Un cop al lloc, els Mossos van localitzar l'esmentat grup de quatre joves, que havia patit robatoris per part d'un altre noi. El presumpte autor del delicte els va prendre els diners, un rellotge i una targeta de transport públic amenaçant-los amb un ganivet. La policia va localitzar un jove que coincidia amb la descripció en una...