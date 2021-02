Les càmeres de seguretat van captar l'instant del llançament dels còctels Molotov. Les càmeres de seguretat van captar l'instant del llançament dels còctels Molotov.

Llancen còctels Molotov a la comissaria de Matadepera

Redacció

08.02.2021 | 21:17

Uns desconeguts van llançar, la matinada del dissabte al diumenge, dos còctels Molotov a la comissaria de la Policia Local de Matadepera. Segons l'Ajuntament del municipi, l'atac va passar al voltant de 3.30 de la matinada. Dues persones van tirar artefactes explosius a l'edifici, situat al carrer de Joan Paloma. Un dels còctels Molotov va caure a la mateixa via pública, mentre que l'altre va impactar al pati de la comissaria. L'acció va ocasionar danys materials de poca consideració al pati i va provocar un petit incendi. L'atac no va causar ferits. Els fets es van denunciar als Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per localitzar els responsables de l'acte. Un dels recursos...