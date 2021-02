Llancen còctels Molotov contra la comissaria de Policia Local de Matadepera

Redacció

08.02.2021 | 10:46

Un grup de desconeguts van llençar, la matinada del dissabte a diumenge, un parell de còctels Molotov a les dependències de la Policia Local de Matadepera. El llançament es va produir des del carrer de Joan Paloma; un va caure a la mateixa via pública i l'altre, al pati de la comissaria. Els fets es van produir a dos quarts de quatre de la matinada. No hi va haver danys personals, però sí danys materials de poca consideració.

L'Ajuntament de Matadepera ha condemnat els fets i el cos de Mossos d'Esquadra n'ha obert una investigació a partir de les gravacions de les càmeres de seguretat.