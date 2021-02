El vot per correu creix a Catalunya un 139 per cent de cara al 14-F

Emili González

02.02.2021 | 11:47

La situació de pandèmia ha fet que un nombre important de ciutadans hagin escollit l'opció de votar de forma anticipada per correu i no pas la d'anar el 14 de febrer a un col·legi electoral. Això ha propiciat que la xifra de sol·licituds per al vot anticipat a les eleccions al Parlament hagi crescut un 139 per cent (amb xifres d'ahir) respecte al mateix període dels comicis del 2017. En concret, la quantitat de sol·licituds de vot per correu ascendia ahir a 156 mil, segons el Departament d'Acció Exterior, Relacions institucionals i Transparència de la Generalitat.

Qui vulgui votar per correu pot sol·licitar fins divendres el certificat de la seva inscripció al cens electoral, ja sigui per via telemàtica o a qualsevol oficina de Correus d'Espanya. Els ciutadans poden dipositar el vot lliurant-lo al carter mateix o a qualsevol oficina de Correus fins al 12 de febrer, a les 14 hores.