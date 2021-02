El nou recorregut de l'M7 no s'iniciarà encara

Ullastrell

01.02.2021 | 22:06

El nou itinerari de l'M7 no s'iniciarà almenys abans del 8 de febrer. A causa d'un tràmit administratiu el recorregut de la línia d'autobús entre Ullastrell i Terrassa no es modificarà almenys fins abans de dilluns que ve. Aquest nou itinerari, aconseguit gràcies a la tasca realitzada entre l'Ajuntament d'Ullastrell, l'empresa TGO i el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, s'havia d'iniciar l'1 de febrer i farà que el bus passi per l'interior de Ca n'Amat d'Ullastrell, on s'hi han inclòs 7 parades noves.