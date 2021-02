Els contagis cauen per sota dels 3 mil diaris, però les UCI encara no ho noten

Efe

02.02.2021 | 12:15

El descens de la tercera onada de l'epidèmia està sent molt lent a Catalunya, on els contagis ja han caigut, per primera vegada des de finals de desembre, dels 3 mil diaris, malgrat que les UCI encara no noten la milloran i han acumulat un nou ingrés, amb el qual cosa són 731 les persones greus hospitalitzades avui per la Covid-19.

Segons els indicadors epidèmics actualitzats aquest dimarts pel Departament de Salut, la velocitat de propagació de la malaltia (Rt) es manté amb un índex de transmissió del 0,92, igual que ahir, és a dir, cada 100 contagiats infecten una mitjana de 92 persones, la qual cosa indica un decreixement de l'epidèmia d'aproximadament només un 2 per cent diari o un 15 per cent setmanal.

La millora sí s'aprecia en els ingressos als hospitals, on avui hi ha un total de 2.906 pacients amb la Covid-19, 71 menys que ahir, dels quals 731 -un més que ahir- estan greus a les UCI.