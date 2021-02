L'investigador Esteller demana mirar a Israel, que té un 30% de vacunats

Efe

01.02.2021 | 12:18

El catedràtic de genètica i director de l'Institut de Recerca de la Fundació Josep Carreras, Manel Esteller, va demanar ahir mirar cap a Israel per veure què ha fet bé aquell país, que ha aconseguit tenir ja un trenta per cent de la seva població vacunada contra la Covid-19.

Esteller, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha proposat mirar "què ha fet diferent" Israel, que ha aconseguit aquest percentatge de vacunació, o països de l'Orient Mitjà, que tenen vacunada al 15 per cent de la població; o fins i tot els Estats Units, que, malgrat les crítiques rebudes té un índex de vacunats de l'11,5 per cent enfront de l'1,2 per cent d'Espanya.

Esteller ha coincidit amb altres científics en què "aquest malson acabarà" quan s'aconsegueixi una vacunació massiva de la població i es torni a una vida "no idèntica" a l'anterior, però sí "més normal". A més, Esteller ha apuntat que "necessitem garantir que arriben les vacunes físicament" i, "una vegada que arribin, garantir que es distribueixen d'una manera efectiva".