Baixen els contagis a Catalunya i les UCI estabilitzen els ingressos

Redacció

01.02.2021 | 11:58

El nombre de contagis segueix baixant per quinzè dia consecutiu, encara que avui ha augmentat el nombre d'hospitalitzats per Covid-19, però s'ha estabilitzat en 730 les persones que estan greus a l'UCI, el mateix nombre que ahir.

Segons els indicadors epidèmics actualitzats aquest dilluns pel Departament de Salut, la velocitat de propagació de la malaltia (Rt) ha tornat a descendir lleugerament a Catalunya, amb un índex de transmissió del 0,92.

Malgrat això, han tornat a augmentar els ingressos als hospitals, on avui hi ha 2.977 pacients, 104 més que ahir (una xifra condicionada al fet que normalment els diumenges se solen donar menys altes hospitalàries), mentre que després de molts dies el nombre de pacients a l'UCI no ha augmentat i es manté en els 730 que hi havia ahir.