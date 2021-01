Vuit morts en una residència de Matadepera

29.01.2021 | 18:23

Vuit residents han mort de Covid en una residència de Matadepera a les darres setmanes, segons ha informat l'Ajuntament de la localitat. Al centre s'han registrat 22 positius des del 7 de gener. "Malgrat que la notícia de la primera vacunació a les dues residències del poble es va viure amb evident optimisme", diu el Consistori, el dimecres a la tarda es va saber que el dia en què el residents d'Els Roures van rebre la primera dosi de la vacuna, el passat 7 de gener, es va detectar un positiu". Quatre dies més tard es van practicar PCR, "fins acabar detectant 22 positius". Hi ha hagut vuit morts i set residents estan encara hospitalitzats. La resta estan estables. A la residència Sagrada Família també hi ha hagut una defunció que es va produir després de la primera dosi de la vacuna, que va ser posada, com a la resta de residents, el passat 15 de gener, afegeix l'Ajuntament, que ha fet un seguiment del cas informant a les autoritats sanitàries d'aquests positius.