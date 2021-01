Miki Núñez i Manel, a la nova temporada del Teatre-Auditori

El cantant terrassenc Miki Núñez ja ha exhaurit totes les entrades per al seu concert del 27 de febrer.

El cantant terrassenc Miki Núñez ja ha exhaurit totes les entrades per al seu concert del 27 de febrer.

Sant Cugat

L. M.

27.01.2021 | 20:18

El Teatre-Auditori de Sant Cugat ha presentat la seva nova temporada per al període de febrer a maig de 2021. Teatre, música, òpera, dansa, circ i màgia són els ingredients de la nova programació de l'espai municipal, que presenta 23 propostes a la mida de tots els espectadors.

La nova temporada inclou tretze espectacles ajornats els últims mesos a causa de les restriccions imposades per frenar la pandèmia de la Covid-19 i deu propostes noves. S'obrirà el 5 de febrer amb l'obra de teatre "Lazarillo de Tormes", a càrrec de Rafael Álvarez "El Brujo", que torna a posar-se a la pell d'un dels personatges més emblemàtics de la literatura espanyola a través d'una adaptació de la novel·la en forma de monòleg. L'encarregat de tancar-la serà el mag Jorge Blass el 29 de maig amb un espectacle per a tots els públics ple d'experiències interactives, il·lusions increïbles, teletransportacions impossibles i un munt de sorpreses.

Pel que fa a les funcions de teatre, a més de la ja anomenada, hi haurà les obres "Els Brugarol" de, i amb, Ramon Madaula (19 de febrer); "Una història real", de Pau Miró (28 de febrer); "Crimen y telón", de Ron Lalá (28 de març); i "El pare de la núvia... i potser del nuvi", de Joel Joan i Hèctor Claramunt (8 i 9 de maig).

Quant a concerts, destaca el que el cantant terrassenc Miki Núñez oferirà el 27 de febrer per presentar el seu segon àlbum, "Iceberg". Programat en col·laboració amb el Consell de Joves 13/16, òrgan consultiu i de participació on els estudiants d'ESO de Sant Cugat poden expressar les seves idees i opinions i proposar accions concretes per transformar la ciutat, les entrades pel bolo es van posar a la venda al desembre i ja s'han exhaurit.

Seguint amb la música, s'han reprogramat els concerts ajornats de Manel (13 de febrer), Sopa de Cabra (7 de març) i El Kanka (19 de març), i s'incorpora a la programació el concert especial amb motiu del Dia Internacional de la Dona "La revolució de la tradició", que protagonitzaran el 13 de març els grups Marala, Tarta Relena, Paula Grande i Anna Ferrer.

En música clàssica, els espectadors podran gaudir dels concerts de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat "Música de pel·lícules" (26 de febrer), de la mà dels germans Saltor, i el concert núm. 1 de Txaikovski (26 de març), amb Cristina Casale i sota la direcció d'Edmon Colomer.

Òpera i dansa

El 5 de març es representarà l'òpera Tosca, de Giacomo Puccini, mentre que la programació de dansa inclou "Leve" de la Cia. Sibèria (21 de març), les companyies IT Dansa (17 d'abril) i Malandain Ballet Biarritz (23 de maig), i una gala d'homenatge a Alicia Alonso (7 de maig).

També hi haurà dos espectacles de circ contemporani, "Fins i tot la foscor" (21 de febrer) i "Estat d'emergència" (25 d'abril), i tres propostes per a públic familiar: el Mag Lari (14 de març), El Pot Petit (11 d'abril) i Cantajuego (16 de maig).

Les entrades i abonaments es van posar a la venda ahir a través de la pàgina web del Teatre-Auditori de Sant Cugat (www.tasantcugat.cat). Com a mesura excepcional, totes es vendran únicament online. Les taquilles del Teatre-Auditori i l'Oficina de Turisme oferiran atenció presencial només a aquelles persones que no tenen accés a internet o que tinguin dificultats en comprar les entrades de manera electrònica.

En el cas d'estat d'alarma o confinament, hi haurà la possibilitat d'acollir-se a la devolució de l'import total o al bescanvi, sense justificació prèvia.