Comença a baixar el nombre d'hospitalitzats a Catalunya i segueix el retrocés del virus

Efe

28.01.2021 | 11:24

El primer símptoma de la millora epidèmica comença a arribar als hospitals de Catalunya que, per primera vegada des de mitjans de desembre, han reduït el nombre d'ingressos, amb la qual cosa avui hi ha 2.904 persones hospitalitzades per Covid-19, 117 menys que ahir, mentre que les UCI es mantenen en 706 pacients greus, un més que ahir.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades aquest dijous pel Departament de Salut, ja són onze dies en què milloren els indicadors epidèmics, encara que ho fan més lentament que en la segona onada, i avui la velocitat de contagi (Rt) es manté en 0,95, la qual cosa suposa que cada 100 infectats contagien una mitjana de 95 persones.

La mortaldat causada per la Covid-19 segueix creixent, amb una mitjana de 76 morts l'última setmana, que han elevat a 18.935 els traspassos des de l'inici de l'epidèmia, deu d'ells comunicats les últimes 24 hores.