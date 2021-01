Un 25 per cent dels accidentats en patinet necessita cirurgia

Efe

28.01.2021 | 12:09

Un de cada quatre accidentats en patinet elèctric necessita cirurgia i només un de cada cinc conductors d'aquest tipus de vehicle personal porta casc en el moment de l'accident, segons un estudi del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital del Mar.

Els metges d'aquest servei han analitzat les dades de les 397 persones ateses en el servei d'Urgències de l'hospital a causa d'accidents en els quals es van veure involucrats patinets elèctrics entre el maig de l'any 2019 i del 2020, amb el resultat de 422 lesions, perquè alguns dels accidentats en van tenir més d'una.

El treball ha revelat que en el 85 per cent dels casos l'accident era a causa d'una caiguda; onze de cada cent vegades va ser per un xoc amb un altre vehicle i, un 4 per cent dels cops, l'accident va ser per un atropellament.