La Vall d'Hebron investiga els efectes del virus en embarassades

27.01.2021 | 11:36

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona i el grup Italfarmaco participen en el projecte Plaxovid per estudiar el teixit placentari de dones infectades pel virus SARS-CoV-2 durant l'embaràs.

L'evidència actual indica que les complicacions trombòtiques són una de les manifestacions associades al SARS-Cov-2, com a conseqüència d'un estat d'hipercoagulabilitat que habitualment es relaciona amb la gravetat de la infecció, la qual cosa suposa un risc afegit en el cas de dones embarassades.

Per aquesta raó, aquest grup de pacients està sent un focus important d'atenció per al seguiment i la recerca. Especialment, la placenta, un òrgan altament vascularitzat i clau en el creixement de l'embrió.

"L'objectiu principal de l'estudi és avaluar l'existència de signes de mala perfusió vascular que puguin traduir-se en una predisposició a una major ocurrència de trombosi en el teixit placentari", explica la doctora Anna Suy, responsable de la Secció d'Obstetrícia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

L'estudi està analitzant les placentes d'aproximadament cent dones que han sofert Covid-19 durant el seu embaràs