L'Institut Crusafont de Sabadell descobreix noves dades sobre l'evolució humana

Santi Palos/Efe

26.01.2021 | 12:28

Un estudi liderat per l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), amb seu a Sabadell, ha aportat noves dades sobre l'evolució humana després d'estudiar la morfologia de l'oïda interna de dos primats que van conviure en el Miocè, fa uns 10 milions d'anys. L'estudi, que publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences'(PNAS), ha analitzat el parentiu entre dos grans primats antropomorfs del Miocè, l'Hispanopithecus i el Rudapithecus, a partir de la morfologia dels canals semicirculars de la seva oïda interna.

Els investigadors han destacat que aquesta part de l'oïda s'ha revelat "molt informativa" per reconstruir el parentiu entre les espècies de primats fòssils i ha confirmat que tots dos gèneres d'homínids són diferents, i molt similars als ximpanzés i als bonobos actuals.