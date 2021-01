Els comerços afectats per tancaments poden demanar ajudes a partir de demà

Els comerços afectats per tancaments poden demanar ajudes a partir de demà

Efe

26.01.2021 | 11:32

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui la convocatòria d'ajudes de 15 milions d'euros per als comerços minoristes que han hagut de tancar des del 7 de gener per contenir els contagis de la Covid-19. Les ajudes podran sol·licitar-se a partir de demà.

Aquesta línia, pensada per al primer període de tancament (fins al 24 de gener), s'ampliarà en 10 milions per fer front a la pròrroga de les mesures de restricció decretada fins al 7 de febrer, segons ha informat el Departament d'Empresa en un comunicat.

Les ajudes consistiran en una aportació inicial per establiment de 3.750 euros, que podrà arribar a 6 mil euros quan es formalitzi l'ampliació dels 10 milions.

A les ajudes s'hi podran acollir autònoms i pimes dedicats a les activitats de comerç al detall i afectats per l'ordre de tancament sanitari. En concret, se'n podran beneficiar els establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials.

La presentació de les sol·licituds es farà temàticament a través del Canal Empresa. Les subvencions s'atorgaran per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.