Catalunya supera els 3.000 hospitalitzats per Covid, tot i que el virus retrocedeix

25.01.2021 | 12:41

Els pacients hospitalitzats per Covid a Catalunya han superat avui, per primera vegada des de la primera onada, els 3.000, amb un total de 3.038 ingressats, 80 més que ahir, dels quals 684 estan a l'UCI, nou més, encara que el virus segueix retrocedint i la velocitat de contagi es manté per sota d'1, en 0,93, una centèsima més que ahir. En els últims tres dies han mort un total de 165 persones a causa de la malaltia, encara que aquestes defuncions, per bé que no han entrat en l'estadística oficial, que suma 18.557 morts des de març de 2020.