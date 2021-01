Tremosa defensa alleujar les restriccions al febrer si millora la pandèmia

21.01.2021 | 11:50

El conseller d'empresa, Ramon Tremosa, proposarà al Procicat, si continua la millora de les dades epidemiològiques, flexibilitzar algunes restriccions i permetre ja al febrer, per exemple, els viatges d'un sol dia a les estacions d'esquí per "salvar" l'economia de les comarques que viuen d'aquesta activitat

"Cal esperar uns dies per decidir què cal fer, però, per poc que les dades epidemiològiques ho permetin, intentarem flexibilitzar les restriccions al més aviat possible", ha afirmat el conseller en una entrevista amb Efe