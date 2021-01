La fiscal manté la seva petició de 8 a 41 anys de presó a tres acusats del 17-A

Efe

21.01.2021 | 11:29

La fiscal ha mantingut en el judici la seva petició de 41 i 36 anys de presó per a dos presumptes membres de la cèl·lula jihadista que el 2017 va cometre els atemptats de les Rambles de Barcelona i Cambrils (Baix Camp), que van causar 16 morts i 140 ferits, i de vuit anys de presó per a un suposat col·laborador.

En la fase de conclusions, la fiscal Ana Noe ha sol·licitat aquest dijous 41 anys de presó per a Mohamed Houli, 36 per a Driss Oukabir, i vuit per a Said Ben Iazza, acusats de participar en els preparatius per als atemptats de les Rambles de Barcelona mitjançant un atropellament massiu amb una furgoneta, i a l'atac del passeig marítim de Cambrils amb ganivets i una destral.