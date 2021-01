Catalunya suma 4.431 positius i 69 morts més malgrat el descens d'indicadors

Efe

21.01.2021 | 11:22

Catalunya ha notificat 4.431 contagis per la Covid-19 i 69 morts més les últimes 24 hores malgrat que els principals indicadors epidemiològics continuen baixant lentament, com el risc de rebrot, que aquest dijous s'ha situat en 664 enfront dels 678 punts d'ahir.

Segons les dades actualitzades pel Departament de Salut, avui hi ha un total de 2.844 persones hospitalitzades amb la Covid, 19 més que ahir, de les quals 621 (9 més que ahir) estan greus a les UCI dels hospitals catalans.

No obstant això, avui és el quart dia consecutiu que ha tornat a disminuir el risc de rebrot, 664 (678, ahir); la velocitat de contagi (Rt), que avui se situa en l'1,07 (1,09, ahir), i la positivitat de les proves de coronavirus (8,63 per cent d'avui davant i l'8,77 per cent d'ahir).