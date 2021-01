Espanya, Bèlgica i Itàlia lideren els morts per pol·lució

20.01.2021 | 11:57

Les grans ciutats d'Espanya, Bèlgica i Itàlia, com Madrid, Anvers i Torí, encapçalen la classificació de morts associades a la contaminació per diòxid de nitrogen (NO2), mentre que la mortalitat més gran atribuïble a partícules fines es troba en ciutats d'Itàlia, Polònia i la República Txeca.

Així ho revela un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) que ha estimat per primera vegada la càrrega de mortalitat per la contaminació de l'aire en més de 1.000 ciutats europees. Les puntuacions les van calcular amb un algoritme que té en compte les taxes de mortalitat, el percentatge de mortalitat evitable i els anys de vida perduts per cada contaminant de l'aire.