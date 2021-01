Els hospitalitzats i els ingressos a l'UCI superen ja els de la segona onada

20.01.2021 | 11:41

La corba dels indicadors epidèmics a Catalunya segueix baixant i per tercer dia consecutiu disminueixen els contagis de Covid-19, però el nombre de pacients hospitalitzats i els ingressats a les UCI creix i ja superen el màxim que va haver-hi en el pic de la segona onada.

Segons les dades actualitzades pel Departament de Salut, avui hi ha un total de 2.825 persones hospitalitzades amb coronavirus; 37 més que ahir i per sobre dels 2.779 ingressats que va haver-hi el 4 de novembre, en el pic de la segona ona. D'igual forma, els 612 ingressats a l'UCI, 22 més que ahir, superen els 594 que va haver-hi el 10 de novembre.

Malgrat això, per tercer dia consecutiu han tornat a disminuir tant el risc de rebrot, com la velocitat de contagis i la positivitat, encara que segueix havent-hi una alta mortalitat, amb 18.284 morts a Catalunya per Covid-19 des del març (69, notificats en les últimes 24 hores).