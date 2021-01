El TSJC ha acordat suspendre el decret del Govern d'ajornar les eleccions al maig

De moment, hi haurà eleccions el 14-F.

19.01.2021 | 12:49

Les eleccions catalanes es mantenen, de moment, el 14 de febrer. El motiu: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès de manera cautelar i provisional aquest matí el decret amb què el govern havia suspès les eleccions del 14 de febrer i proposava tornar-les a convocar pel 30 de maig. El TSJC respon així a un particular que havia demanat la suspensió immediata de la data del 30 de maig i mantenir la del 14 de febrer a través de mesures cautelaríssimes. És el de l'advocat Josep Asensio, que l'ha presentat a títol individual.En l'escrit, l'advocat denuncia incongruències amb l'excusa dels criteris sanitaris. Aquesta és tan sols la primera decisió dels magistrats sobre els recursos presentats per diferents partits. El veredicte final i la data de les eleccions se sabrà quan el tribunal estudiï més els recursos i es pronunciï, definitivament, sobre el fons de la qüestió. Serà aquest tribunal qui tingui l'última paraula sobre quan votaran els catalans. La Junta Electoral Central també ha rebut alguns recursos. Però ja ha avançat a TV3 que considera que la Junta només té competència sobre els processos electorals i no pas sobre la convocatòria i derivarà la decisió al TSJ.