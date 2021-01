Renfe ha interposat 1.000 denúncies per vandalisme

19.01.2021 | 12:26

Gairebé el 80% dels trens de Rodalies està circulant amb grafits. Renfe ha difós aquesta dada per conscienciar a la ciutadania del cost que tenen els actes de vandalisme en el servei de tren públic. Renfe ha donat més dades, com que durant l'any 2020 va interposar 1.000 denúncies per actes vandàlics i que la neteja de grafits va tenir un cost de 6,5 milions d'euros. La companyia es queixa que els grafiters impedeixen operar amb normalitat i que obliguen a alterar la programació dels recorreguts d'aquests trens per tal d'organitzar la retirada de la pintada pels serveis de neteja, així com deixa el tren immobilitzat més temps del previst.