La pressió a les UCI creix, però els indicadors epidèmics milloren a Catalunya

Efe

19.01.2021 | 11:08

Els indicadors epidèmics a Catalunya han tornat a millorar avui dimarts per segon dia consecutiu, encara que el nombre de pacients a les UCI encara augmenta i ja s'ha situat en xifres similars al pic de la segona onada, amb 590 pacients greus de Covid-19, 40 més que ahir.

Per segon dia han tornat a disminuir tant el risc de rebrot com la velocitat de contagis i la positivitat, i també han baixat en 21 el nombre d'hospitalitzats, encara que la xifra de persones mortes no deixen d'augmentar i s'han notificat 74 defuncions per coronavirus més en les últimes 24 hores.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades avui pel Departament de Salut, el risc de rebrot (EPG), és a dir, l'índex de creixement potencial de l'epidèmia, ha baixat 45 punts des d'ahir i s'ha situat en 709. Per la seva banda, la velocitat de contagi (Rt), que mesura la rapidesa amb què es propaga l'epidèmia, s'ha situat en 1,15 (cada 100 infectats se'n contagien 115 persones de mitjana), quan ahir era d'1,31.