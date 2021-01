Escoles contra la Segregació prenen partit en el debat de la jornada escolar contínua

19.01.2021 | 12:13

El Col·lectiu d'Escoles Contra la Segregació ha manifestat, a través d'un comunicat, que el debat que ha sorgit de nou al sector sobre la jornada escolar contínua "ens inquieta i amoïna". La plataforma creu imprescindible poder disposar d'informes o estudis als quals es demostrin les bondats de la jornada contínua respecte al rendiment escolar i el benestar dels infants. També considera que una decisió sobre la jornada contínua, d'implantar-se, ha de ser una decisió consensuada globalment, incloent en aquesta globalitat l'escola concertada. També alerta que cal estudiar com podria afectar la jornada contínua a l'alumnat més vulnerable i com es compensaria la sisena hora, una de les poques eines que hi ha per combatre les desigualtats d'oportunitats.