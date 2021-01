Els hotelers demanen que s'acceleri la vacunació per salvar temporada turística

19.01.2021 | 11:22

La Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat) ha demanat que s'acceleri el procés de vacunació a Espanya per tractar de salvar la temporada turística del pròxim estiu, per la qual cosa ha reclamat un Pla Nacional de Vacunació liderat per gestors sanitaris.

Segons un comunicat de l'entitat, la idea és arribar a l'estiu amb una bona part de la població vacunada perquè la pandèmia no sigui una excessiva barrera per al sector, donat que les empreses turístiques catalanes "no es poden permetre un altre any perdut", apunta la confederació.

El president de ConfeCat, Santiago García-Nieto, ha assegurat que si no s'aconsegueix salvar mínimament la campanya turística d'aquest estiu, "serà la ruïna per a totes les empreses vinculades, directament o indirecta" al turisme, perquè "tornarà a ser un any perdut i, a més, comportarà la caiguda del prestigi de Catalunya com a destinació".