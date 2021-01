Primers símptomes d'alleujament de la tercera onada de l'epidèmia a Catalunya

La crisi del coronavirus

Efe

18.01.2021 | 11:12

Els indicadors epidèmics a Catalunya mostren avui els primers símptomes que les mesures restrictives comencen a tenir efecte, amb una disminució del risc de rebrot, de la velocitat de contagis i de la positivitat, malgrat que encara creix el nombre de persones hospitalitzades i la xifra de morts segueix en augment.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades aquest dilluns pel Departament de Salut, el risc de rebrot (EPG), índex de creixement potencial de l'epidèmia, ha baixat 40 punts des d'ahir i s'ha situat en 754, mentre que la velocitat de contagi (Rt), que mesura la rapidesa amb què es propaga l'epidèmia, s'ha situat en 1,31 -cada 100 infectats contagien 131 persones de mitjana-, quan ahir aquest indicatiu era d'1,39.

També la positivitat, és a dir, el nombre de positius per cada cent proves que es fan, segueix a la baixa per quart dia consecutiu, i ja és del 9,59 per cent.