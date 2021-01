La Guàrdia Urbana intensifica des d'avui el control dels patinets a Barcelona

Efe

18.01.2021 | 11:21

La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica a partir d'avui els controls sobre l'ús de vehicles de mobilitat personal, com a patinets elèctrics, "segways" o "trixis", que tenen prohibit, entre altres coses, circular per les voreres i circular amb dues persones. L'import de les sancions per incomplir les infraccions anirà de 100 a 500 euros.

El passat 2 de gener va entrar en vigor la normativa estatal establerta per la Direcció General de Trànsit, que s'ha inspirat en l'ordenança de Barcelona, i el Consistori ha fet una adaptació de les noves regles establertes per l'organisme.

Segons aquesta nova normativa, cap vehicle elèctric de mobilitat personal pot circular per les voreres ni en zones exclusivament per als vianants o pels carrils centrals de la calçada; cap vehicle d'aquest tipus pot superar els 25 quilòmetres per hora -fins ara el límit de velocitat estava fixat en 30 km/h- ni portar a més d'una persona.