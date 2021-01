El Govern proposa retardar les eleccions al 30 de maig

Efe

15.01.2021 | 14:37

El Govern ha proposat aquest divendres en la reunió de la taula de partits catalans retardar les eleccions del 14 de febrer al 30 de maig, per disposar de més temps per millorar la situació epidemiològica a Catalunya. Així ho han confirmat a Efe diverses fonts presents en la cimera que se celebra al Parlament per decidir si els comicis catalans han de ser ajornats.

En els últims dies, el Govern havia preparat el terreny per a una possible proposta d'ajornament, encara que oficialment havia evitat concretar-la.