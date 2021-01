Els alcaldes vallesans reclamen inversions en la xarxa elèctrica

Emili González

15.01.2021 | 12:21

Els alcaldes de diferents municipis vallesans han reclamat aquest matí a Endesa més inversions en la xarxa elèctrica davant dels talls de llum que s'han produït les darreres setmanes en les seves localitats. A Terrassa, els barris de Ca n'Anglada, Can Boada, Can Parellada, Sant Pere Nord, el Segle XX i La Maurina són alguns dels que en l'actualitat pateixen els talls de llum, ja siguin puntuals o reiterats. Així ho ha indicat l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, que ha participat en la roda de premsa organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, en què també hi han participat els màxims representats de Sabadell, Rubí, Sant Cugat, Matadepera, Ripollet i Cerdanyola del Vallès, entre altres

A Terrassa, el problema va iniciar-se a mitjans de desembre al barri de Les Arenes-La Grípia-Can Montllor. En aquesta zona, segons ha indicat Ballart, la situació ja s'ha pogut resoldre.

L'Ajuntament té per ara acreditats 355 abonats que han patit els talls de llum, tot i que segons Ballart, la xifra pot ser superior.