El Govern preveu demanar 13.072 milions a l'Estat aquest any

Efe

15.01.2021 | 12:43

La Generalitat de Catalunya preveu demanar aquest any a l'Estat un total de 13.072 milions d'euros per fer front a les seves necessitats de finançament per al 2021. Així consta en una presentació dirigida a inversors elaborada pel Departament d'Economia. En aquesta es detalla que, dels 13.072 milions, un total de 10.388 milions corresponen a amortitzacions de deute previstes per al present exercici; 2.560 milions; al dèficit que l'Estat s'ha compromès a cobrir i 125 milions més, per a les liquidacions negatives del model de finançament dels anys 2008 i 2009.