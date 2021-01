Protecció Civil desactiva l'alerta del Procicat per onada de fred

redacció

14.01.2021 | 11:55

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest matí l'alerta del pla Procicat per onada de fred un cop el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha donat per finalitzat l'avís. Al llarg dels darrers tres dies, hi ha hagut temperatures mínimes extremes, sobretot a les comarques del Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell i l'Urgell, i també a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. A causa d'aquest episodi de fred intens no hi ha hagut afectacions importants en el territori.

Recordar que encara hi pot haver molt gel a les carreteres i per tant es demana prudència en la conducció, sobretot en carreteres obagues i a les sortides al carrer.

Cal extremar també la prudència per possibles incidències per mala combustió de calefaccions, estufes o xemeneies a fi d'evitar intoxicacions o incendis. Cal ventilar cada dia els habitatges i no tapar les reixetes de ventilació per garantir l'entrada d'oxigen.