La tradicional Fira de l'Oli i l'Oliva d'Ullastrell, en una edició passada. La tradicional Fira de l'Oli i l'Oliva d'Ullastrell, en una edició passada.

Ullastrell

La Fira de l'Oli i l'Oliva, ajornada per la pandèmia

Redacció

13.01.2021 | 21:17

Les paradetes de venda d'oli i olives, el concurs de llançament de pinyols, els calçots, les visites guiades al Molí d'Oli del Celler d'Ullastrell o l'"escudellada" han format part els darrers anys de la Fira de l'Oli i l'Oliva d'Ullastrell, que el municipi celebra cada any per aquestes dates. Enguany, l'esdeveniment (que busca realçar l'"or líquid" que es produeix al municipi) arribava a la desena edició. La fira s'havia de celebrar diumenge, però el Consistori d'Ullastrell ha decidit ajornar-lo. Els motius són les restriccions de mobilitat i les dades sanitàries del virus, que segons explica l'Ajuntament, "no garanteixen que l'esdeveniment es pugui...