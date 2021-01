La Fira de l'Oli i l'Oliva, ajornada per la pandèmia

Ullastrell

13.01.2021 | 21:17

Les paradetes de venda d'oli i olives, el concurs de llançament de pinyols, els calçots, les visites guiades al Molí d'Oli del Celler d'Ullastrell o l'"escudellada" han format part els darrers anys de la Fira de l'Oli i l'Oliva d'Ullastrell, que el municipi celebra cada any per aquestes dates. Enguany, l'esdeveniment (que busca realçar l'"or líquid" que es produeix al municipi) arribava a la desena edició. La fira s'havia de celebrar diumenge, però el Consistori d'Ullastrell ha decidit ajornar-lo. Els motius són les restriccions de mobilitat i les dades sanitàries del virus, que segons explica l'Ajuntament, "no garanteixen que l'esdeveniment es pugui dur a terme amb la qualitat que es mereix".

Els trenta paradistes que estava previst que assistissin a la fira, hauran d'esperar així una nova data per poder mostrar els seus productes artesanals.

En l'edició de l'any passat, l'esdeveniment va comptar amb una alta participació de públic. Una de les novetats que hi va haver en aquella darrera exposició va ser la venda l'oliveres de la varietat becaruda, autòctona del Vallès Occidental i del Baix Llobregat. La Masia Torre del Rodó va guanyar el concurs de tast d'oli, amb un producte cent per cent arbequí.