Imatge de la festa dels Tres Tombs de Sant Cugat, de l'any 1965, inclosa a la mostra. Fons Cabanas (fotògrafs). Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat

Una exposició de la festa de Sant Antoni substituirà la clàssica rua dels Tres Tombs

Redacció

13.01.2021 | 21:17

Diumenge vinent és la festivitat de Sant Antoni Abat, el patró dels animals de peu rodó (i dels domèstics, per extensió). Es tracta d'una jornada en què, tradicionalment, arreu de Catalunya, se celebren les cavalcades dels Tres Tombs, a les quals se suma el ritual de la benedicció dels animals. Però l'excepcionalitat de la situació de pandèmia ha capgirat enguany els plans de la festivitat. En el cas de Sant Cugat, el dia de Sant Antoni Abat (antigament inseparable del gremi dels traginers i dels pagesos, i molt lligat al passat agrícola del municipi) no hi haurà cavalcada. Ara bé, l'Ajuntament i la Comissió de Festes han decidit...