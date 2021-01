Una exposició de la festa de Sant Antoni substituirà la clàssica rua dels Tres Tombs

Sant Cugat

Redacció

13.01.2021 | 21:17

Diumenge vinent és la festivitat de Sant Antoni Abat, el patró dels animals de peu rodó (i dels domèstics, per extensió). Es tracta d'una jornada en què, tradicionalment, arreu de Catalunya, se celebren les cavalcades dels Tres Tombs, a les quals se suma el ritual de la benedicció dels animals. Però l'excepcionalitat de la situació de pandèmia ha capgirat enguany els plans de la festivitat. En el cas de Sant Cugat, el dia de Sant Antoni Abat (antigament inseparable del gremi dels traginers i dels pagesos, i molt lligat al passat agrícola del municipi) no hi haurà cavalcada. Ara bé, l'Ajuntament i la Comissió de Festes han decidit substituir-la per l'exposició "La Festa de Sant Antoni. Un segle i mig d'història a Sant Cugat", que podrà veure's a la Casa de Cultura de la localitat entre els dies 22 de gener i 4 de març.

L'exposició farà un repàs a la història d'aquesta festivitat, una de les més antigues i arrelades del municipi. A través de fotografies, documents i objectes vinculats al dia de Sant Antoni Abat i a la litúrgia que l'envolta, la mostra durà a terme un recorregut cronològic des de la segona meitat del segle XIX fins a l'actualitat, quan, malgrat la pandèmia de la Covid-19, la tradició segueix viva, encara que enguany hagi d'adaptar-se a les circumstàncies.

Un dels objectes més singulars que s'hi exposaran, seran les tres banderes de Sant Antoni històriques (que daten dels anys 1880, 1940 i 1996), i que han anat portant els diferents banderers durant la celebració. A la mostra, també s'hi podran contemplar una sèrie de fotografies captades a partir dels anys 20 del segle passat, que reflecteixen tant la realitat passada de les rues amb els animals, com la mateixa tradició agrícola santcugatenca.

Ofici

D'altra banda, el mateix dia de Sant Antoni, diumenge, se celebrarà el tradicional ofici solemne a l'església del Monestir. A dos quarts de nou del matí està prevista la sortida de la bandera des de la plaça de Barcelona i fins a l'esmentat edifici eclesiàstic. A tres quarts de nou hi haurà la benedicció dels panets a la pastisseria Sàbat. Ja a les nou començarà l'ofici solemne al Monestir, mentre que a les 10 tindrà lloc el repartiment dels panets beneïts a la mateixa pastisseria.

L'exposició retrospectiva sobre els Tres Tombs no serà l'únic esdeveniment cultural marcat en l'agenda de Sant Cugat per als pròxims dies. I és que dissabte vinent, a les 12 hores, tindrà lloc un homenatge a Joan Manén, amb la participació del violinista Kalina Macuta i del pianista Daniel Blanch. L'acte forma part del cicle de concerts de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.

El barceloní Joan Manén i Planas (1883-1971) va ser un virtuós del violí i un compositor d'una extensa obra (òperes, obres simfòniques, concerts, ballets, música de cambra, sardanes...). Manén és considerat un dels músics catalans més rellevants del segle XX.