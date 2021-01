La demanda de Renfe ha caigut prop del 80% durant els dos caps de setmana amb restriccions

Renfe redueix l'oferta del servei per la caiguda de viatgers.

14.01.2021 | 11:51

Rodalies de Catalunya ajusta la seva oferta durant aquest cap de setmana derivat de les restriccions de mobilitat establertes. La demanda ha caigut prop del 80% durant els dos caps de setmana amb restriccions. Els dies 16 i 17 de gener, Rodalies de Catalunya modifica la seva oferta habitual amb motiu de les restriccions de mobilitat vigents a Catalunya de forma coordinada amb el titular del servei. Recordem que fins a les 0h del 18 de gener, la mobilitat entre municipis està novament restringida a les excepcions de mobilitat permeses. L'oferta prevista garanteix la mobilitat en totes les línies i permetrà facilitar els desplaçaments dels treballadors essencials i aquelles persones que han de viatjar per motius justificats. L'oferta queda de la següent manera: Línia R7 (Sant Andreu Arenal – Cerdanyola Universitat) al restar tancada la UAB no prestarà servei, els viatgers de la resta d'estacions poden encaminar-se als trens de la línia R4. La línia R8 que comunica Martorell amb Granollers circularà el 50% de la seva oferta habitual dels caps de setmana. Els nous horaris es podran consultar a través dels canals digitals d'informació i atenció al client de Renfe i Rodalies de Catalunya. Així com als telèfons 900 41 00 41 i 912 320 320.