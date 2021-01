Apartats tres treballadors de l'ICS per derivar vacunes als seus familiars

13.01.2021 | 14:40

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha obert un expedient i ha apartat tres treballadors que, durant la vacunació en una residència de Terres de l'Ebre (Tarragona), van derivar dosi a familiars seus als quals no els tocava ser vacunats. El cas l'ha explicat aquest dimecres el secretari de Salut Pública de la Generalitat i director de l'ICS, Josep Maria Argimon, en una roda de premsa telemàtica. "És un incident molt greu", ha denunciat Argimon, que, si bé ha deixat clar que és un "fet aïllat", ha advertit que qualsevol situació d'aquest tipus no es "permetrà" i que serà "sancionada en la seva justa mesura". Ha explicat que són tres treballadors de l'ICS -sense concretar la seva categoria professional- que formaven part de l'equip de vacunació -majoritàriament format per infermeres- que va acudir a una residència de discapacitats de la demarcació de Terres de l'Ebre, sense voler revelar el nom del centre. Segons Argimon, aquests professionals apartats van convidar familiars seus a la residència en qüestió i allí van rebre la primera dosi de vacuna de Pfizer, encara que no els corresponia.

El secretari de Salut Pública ha concretat que aquests familiars que han estat vacunats de forma irregular rebran igualment la segona dosi, que s'administra almenys 21 dies després de la primera. Argimon ha subratllat que és "un fet aïllat que a cap moment representa" els professionals de l'ICS que treballen "dia i nit" en els dispositius que vacunen en residències de tota Catalunya.

És el primer cas d'aquestes característiques conegut a Catalunya, darrere l'altre esdevingut recentment en la residència Casablanca Valdesur de Valdemoro (Madrid), a la qual el govern regional ha obert un expedient per vacunar persones que no eren residents.