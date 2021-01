Un de cada quatre pacients greus de Covid pateix una trombosi, moltes assimptomàtiques

Efe

12.01.2021 | 11:31

Un de cada quatre pacients amb Covid-19 ingressats a la UCI pateix una trombosi. En un 62 per cent dels casos, la trombosi cursa d'una forma asimptomàtica, segons un estudi dels hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Germans Trias i Pujol de Badalona, que recomanen augmentar les dosis d'anticoagulants en els casos dels malalts greus de coronavirus.

El treball, que publica la revista "European Journal of Vascular and Endovascular Surgery", una de les més prestigioses en cirurgia vascular, es va dur a terme l'abril del 2020, durant la primera onada de l'epidèmia, i va descobrir que un 26,5 per cent dels pacients greus amb Covid-19 que ingressaven a l'UCI patien una trombosi venosa o pulmonar.

L'estudi es va fer amb 230 pacients ingressats a les UCI dels hospitals Vall d'Hebron i Germans Trias i Pujol i, segons els seus autors, representa la sèrie publicada més gran del món de pacients amb Covid-19 i trombosi a la UCI.